Обострение на Донбассе: один боец ВСУ погиб, второй ранен

Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают о раненом и погибшем военных

На Донбассе снова неспокойно. Фото: ОПЕНГРАФ

На Донбассе в результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Кроме того, за минувшие сутки, 8 июля, боевики 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. Возле Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского и Причепиловки враг применял минометы 120-го калибра.

и враг применял минометы 120-го калибра. В направлении населенного пункта Пески российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.

противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.

российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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С начала текущих суток, 9 июля, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.

враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм. Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. А в направлении населенного пункта Пески противник совершил обстрел из минометов 120-го калибра.

В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также напомним, на Донбассе погиб майор ВСУ.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией