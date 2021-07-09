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Обострение на Донбассе: один боец ВСУ погиб, второй ранен

9 июля 2021 8:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают о раненом и погибшем военных

На Донбассе снова неспокойно. Фото: ОПЕНГРАФ

На Донбассе снова неспокойно. Фото: ОПЕНГРАФ

На Донбассе в результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Кроме того, за минувшие сутки, 8 июля, боевики 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

  • Вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
  • Возле Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Неподалеку Невельского и Причепиловки враг применял минометы 120-го калибра.
  • В направлении населенного пункта Пески российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.
  • В районе Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.
  • Неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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С начала текущих суток, 9 июля, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

  • Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.
  • Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
  • А в направлении населенного пункта Пески противник совершил обстрел из минометов 120-го калибра.

В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также напомним, на Донбассе погиб майор ВСУ.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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