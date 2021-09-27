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Сутки на Донбассе: один военный погиб, второй серьезно ранен

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
27 сентября, 07:13
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Наши защитники открывали огонь в ответ на обстрелы противника
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 26 сентября, они шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, погиб украинский военный, еще один боец ВСУ получил огнестрельное осколочное ранение.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, после оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Где стреляли

  • В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
  • В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
  • Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Водяного, что на Приазовье, и дважды вблизи Новолуганского.
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В ответ на обстрелы врага наши военнослужащие открывали адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

В течение текущих суток, 27 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.

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