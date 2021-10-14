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Сутки на Донбассе. Оккупанты 10 раз нарушили "тишину", ранен украинский военный

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
14 октября, 07:27
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Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины
На Донбассе снова неспокойно
На Донбассе снова неспокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 13 октября, боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня, один из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Один боец ВСУ получил ранения.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли

  • Около Шумов из стрелкового оружия.
  • Неподалеку Попасной обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов.
  • В районе Катериновки из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В направлении Марьинки из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • Неподалеку Причепиловки из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • У Водяного, что на Приазовье, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • В сторону Новотошковского из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Около Новоалександровки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • У Новотроицкого из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Из-за обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Воину предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра 14 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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