Сутки на Донбассе: оккупанты 13 раз обстреляли позиции ВСУ, есть погибшие

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины

Оккупанты ранили украинских военных / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 26 октября, со стороны боевиков зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранены двое бойцов ВСУ – один из них погиб.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли?

Возле Гранитного четыре раза вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

четыре раза вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Новозвановки обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, участки местности в районе этого населенного пункта попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, участки местности в районе этого населенного пункта попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм. Недалеко от Троицкого огонь из противотанкового ракетного комплекса.

огонь из противотанкового ракетного комплекса. В сторону Крымского из артиллерии калибра 122 мм.

из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Майского из гранатометов разных систем.

из гранатометов разных систем. Возле Зайцевого из станковых противотанковых гранатометов.

из станковых противотанковых гранатометов. Позиции у Луганского из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

На 7 часов утра, 27 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением артиллерии калибра 122 мм.

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