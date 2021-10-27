Сутки на Донбассе: оккупанты 13 раз обстреляли позиции ВСУ, есть погибшие

За прошлые сутки, 26 октября, со стороны боевиков зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранены двое бойцов ВСУ – один из них погиб.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Где стреляли?
- Возле Гранитного четыре раза вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.
- Вблизи Новозвановки обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, участки местности в районе этого населенного пункта попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.
- Недалеко от Троицкого огонь из противотанкового ракетного комплекса.
- В сторону Крымского из артиллерии калибра 122 мм.
- В направлении Майского из гранатометов разных систем.
- Возле Зайцевого из станковых противотанковых гранатометов.
- Позиции у Луганского из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Вблизи Павлополя задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Далее по теме
На 7 часов утра, 27 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением артиллерии калибра 122 мм.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы писали:
- По данным разведки, Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины.
- На Донбассе боевики безосновательно задерживают на улицах мужчин призывного возраста и отправляют их на военные сборы.