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Сутки на Донбассе: оккупанты 17 раз нарушили "тишину" и убили украинского военного

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
20 ноября, 07:13
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По состоянию на 07:00, 20 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано
В зоне ООС убили украинского военного
В зоне ООС убили украинского военного / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Где стреляли?

  • В направлении Марьинки оккупанты вели огонь трижды, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм.
  • В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.
  • В районе Причепиловки вражеские войска открывали огонь из стрелкового оружия.
  • Возле Новомихайловки российские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
  • Вблизи Катериновки враг вел обстрел трижды, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
  • Возле населенных пунктов Пески и Шумы противник задействовал станковые противотанковые гранатометы.
  • В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.
  • Недалеко от Попасной враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
  • В Новотошковском районе наемники дважды обстреливали наши позиции, применяя минометы калибра 120 мм и гранатометы различных систем.
  • В сторону Золотого-4 противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
  • Вооруженные формирования Российской федерации произвели обстрел из артиллерии калибра 152 мм окрестностей населенного пункта Нижнее. Потерь среди гражданского населения нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

В зоне ООС задержали оккупанта

Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта.

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Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций. Во время поверхностного осмотра военные обнаружили у оккупанта военный билет "ЛНР" и временное удостоверение жителя ОРДЛО.

После задержания оккупанта украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений за:

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  • ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
  • ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований);
  • 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

Раньше мы писали:

  • В Донецкой области 12 ноября погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.
  • В зоне проведения ООС от пулевого ранения погибла младший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова. Защитнице Украины родом из Херсонской области было всего 24 года.

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19 ноября 1991. Президент Азербайджана Аяз Муталибов прибыл в Киев и провел переговоры с председателем Верховной Рады Украины Леонидом Кравчуком...

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