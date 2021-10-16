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Сутки на Донбассе: оккупанты 8 раз обстреляли позиции ВСУ, ранен один военный

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
16 октября, 07:21
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По состоянию на 7:00 утра 16 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Оккупанты 8 раз обстреляли украинские позиции
Оккупанты 8 раз обстреляли украинские позиции / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 15 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

  • Возле Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.
  • Неподалеку Золотого-4 наемники совершили два обстрелы из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.
  • В районе Авдеевки оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм.
  • В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
  • Позиции украинских воинов возле Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Лебединского враг применил минометы калибра 120 мм.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено Мминскими договоренностями вооружения.

Украинские военные задержали оккупанта с повязкой СЦКК

Около 10:45 13 октября группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ на Донбассе.

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Украинская сторона сообщила, что:

  • предоставила гарантии безопасности для проведения работ по разминированию территорий с четким указанием маршрутов передвижения и определением граничной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ;
  • это произошло в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны ОРДЛО контрольного пункта въезда-выезда КПВВ "Золотое".

"Оперативной группой ВСУ был задержан один в/с российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы", – заявили в делегации

Задержанный подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины (умышленное убийство).

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