Сутки на Донбассе: оккупанты использовали беспилотник и ранили украинского военного

За прошедшие сутки, 24 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести", – говорится в сообщении.
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Где стреляли?
- В направлении Новозвановки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
- В сторону Катериновки русские наемники открывали огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
- Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
СБУ задержала боевика "ДНР"
В Донецкой области правоохранители разоблачили пророссийского боевика, который обстреливал украинских воинов и мирное население в Авдеевке.
По словам боевика, по приказу российских военных его подразделение регулярно осуществляло "прострелку" лесопосадки на окраины города. В результате этих атак погибали и получали ранения жители частного сектора, расположенного рядом.
Кроме того, участник НВФ "Восток" охранял стратегический объект в "красной зоне" – мост, укреплял окопы и патрулировал улицы оккупированного Донецка во время "комендантского часа".
За год службы "на передовой" боевик получил около 45 000 рублей и ранение. Поэтому в 2016 году "боец" дезертировал и скрывался.
Но боевика задержали. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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