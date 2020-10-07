Сутки на Донбассе: оккупанты применили стрелковое оружие и гранатомет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 6 октября, они дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи населенного пункта Зайцево противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета, а неподалеку Водяного стрелял из стрелкового оружия. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ.

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Бойцы ВСУ провели успешную тренировочную миссию на учениях в Германии, смотрите видео:

Видео: Генштаб ВСУ

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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