Сутки на Донбассе. Оккупанты снова нарушили "тишину"

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 18 января на Донбассе зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня. В результате действий врага украинские военные не пострадали.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

В сторону Песков противник открывал огонь из подствольных гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

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Оккупанты на Донбассе разместили технику с нарушением линий отвода

Оккупанты продолжают усиливать свои позиции на Донбассе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заметила военную технику, которую разместили с нарушением линий отвода вооружения.

Оккупанты разместили 26 гаубиц на полигоне вблизи Бугаевки, а также 7 танков на полигоне возле Новоселовки.