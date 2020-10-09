Сутки на Донбассе: оккупанты трижды нарушили перемирие

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 8 октября, они три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Реклама

Так, в районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи поселка Опытное совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2. Наши военные в ответ огонь не открывали.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты применили стрелковое оружие и гранатомет.

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама