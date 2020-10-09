Сутки на Донбассе: оккупанты трижды нарушили перемирие

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 8 октября, они три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, в районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи поселка Опытное совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2. Наши военные в ответ огонь не открывали.
Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты применили стрелковое оружие и гранатомет.
Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.
Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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