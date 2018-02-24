Сутки в зоне АТО: боевики стреляли из крупных калибров

В результате вражеских обстрелов украиские воины потерь не понесли

За сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие, но к счастью никто из украинских защитников не пострадал.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, украинские позиции активно обстреливались из запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Так, на Луганском направлении враг применил артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы и весь арсенал стрелкового вооружения включая гранатометами возле Луганского.

Несколько снарядов разорвались в окрестностях поселка и повредили имущество частных домов местных жителей.

Из оккупированного Первомайска противник обстрелял окрестности Подлесного из артиллерии калибра 152-мм.

Из 120-мм минометов и вооружения БМП захватчики вели огонь по опорным пунктам возле Троицкого.

"На других участках нашей обороны силы агрессора провоцировали украинских защитников из гранатометов различных типов и стрелкового оружия возле Новоалександровки, Новгородского и Зайцево", – отметили в штабе.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия возле Новотроицкого.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 февраля, напряженность вдоль линии соприкосновения на Донбассе несколько ослабла - с начала суток штаб АТО зафиксировал три обстрелы позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков.

А в Житомирской области 23 февраля простились с медицинской сестрой Сабиной Галицкой, несколькими днями ранее погибшей в зоне АТО на Донбассе.