Сутки в зоне ООС: боевики получили знатную "ответку" и понесли потери

За прошедшие сутки, 24 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако полностью контролируемой украинскими воинами.

Боевики в зоне операции Объединенных сил 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Зайцево, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

С минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил вблизи Южного, что на Горловском направлении. По опорному пункту ВСУ у Крымского на Луганском направлении враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса. А по защитниках Водяного российско-оккупационные войска применили вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток один боевик уничтожен, четверо ранены.

С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, ранее публиковались данные об огромных потерях боевиков с начала года. За восемь месяцев на востоке Украины у противника были сотни убитых и раненых.

В свою очередь представитель Госдепа США в делах Украины Курт Волкер рассказал, какие доказательства имеют США относительно присутствия российских регулярных войск на Донбассе.



