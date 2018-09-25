Сутки в зоне ООС: боевики получили знатную "ответку" и понесли потери

Сегодня, 07:33

За прошедшие сутки, 24 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако полностью контролируемой украинскими воинами.

Фото: Пресс-служба ООС
Фото: Пресс-служба ООС

Боевики в зоне операции Объединенных сил 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Зайцево, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

С минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил вблизи Южного, что на Горловском направлении. По опорному пункту ВСУ у Крымского на Луганском направлении враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса. А по защитниках Водяного российско-оккупационные войска применили вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток один боевик уничтожен, четверо ранены.

С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, ранее публиковались данные об огромных потерях боевиков с начала года. За восемь месяцев на востоке Украины у противника были сотни убитых и раненых. 

В свою очередь представитель Госдепа США в делах Украины Курт Волкер рассказал, какие доказательства имеют США относительно присутствия российских регулярных войск на Донбассе.
сутки, ВСУ, боевики, потери, обстрелы, на востоке Украины, широкино, Крымское, гнутово, Водяное, операция Объединенных сил, ООС

Вы сейчас просматриваете новость "Сутки в зоне ООС: боевики получили знатную "ответку" и понесли потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Комплексы "Точка-У". Скриншот

ВСУ показали эффектное видео самого мощного украинского оружия

Сегодня, 05:12

Ракетный комплекс способен поставить убедительную точку в факте самого существования противника

Донбасс

Боевик Ростислав Лагуткин "Кислый" / фото Анатолий Штефан Штирлиц, Facebook

"Бригада-200" боевиков на Донбассе пополнилась очередным бойцом

Вчера, 22:56

Боевик был убит в оккупированном поселке Красный Партизан (Бетьманово)  
Загрузка...
Загрузка...