Сутки в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили 10 обстрелов, ранены двое украинских бойцов

Ответным огнем ВСУ оккупантам нанесен немалый урон

За сутки боевики устроили 10 обстрелов украинских позиций. Фото: Facebook

Сутки в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили 10 обстрелов, ранены двое украинских бойцов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/678/474/5c56784749111.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/678/474/5c56784749111.jpg 2019-02-03T07:24:23+02:00 Донбасс Ответным огнем ВСУ оккупантам нанесен немалый урон

На Донбассе за сутки 2 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы наших защитников велись:

- из стрелкового оружия в районе поселка Широкино,

- из крупнокалиберных пулеметов в районе села Красногоровка,

- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе села Гнутово.

В районе действий группировки "Север" противник обстреливал украинские позиции из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вольный; трижды из минометов калибра 82 мм, БМП и стрелкового оружия велись обстрелы в районе населенного пункта Луганское, из крупнокалиберных пулеметов – в районе села Крымское, дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе села Травневое.

В результате преступных действий оккупантов двое украинских бойцов получили ранения. В свою очередь, подразделения, которые держат оборону, подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

В свою очередь, по данным украинской разведки, двое оккупантов были уничтожены, а еще четверо получили ранения.

Напомним, ранее на Донбассе боевики обстреляли группу ремонтников, которые планировали возобновить поставки газа в населенные пункты Марьинского района.

Тем временем наблюдатели продолжают фиксировать скопление техники оккупационных войск – ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе гаубицы и танки боевиков неподалеку от Донецка и Луганска.

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