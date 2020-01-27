Свадьба на передовой: появились трогательные фото

В сети рассказали об истории любви на передовой

В Донецкой области в одном из подразделений Вооруженных сил Украины, выполняющих задачи операции Объединенных сил, сыграли свадьбу.

О романтической истории любви рассказали в оперативно-тактической группировке "Север", добавив также трогательные фото.

"Их взгляды встретились на полигоне в Гончаровском, а чувства разгорелись на Светлодарской дуге", – говорится в сообщении.

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Стоит напомнить, что Светлодарская дуга – одно из наиболее опасных и "горячих" направлений в зоне боевых действий.

"Сергей рассказал, что увидел Анну еще на полигоне в Гончаровском, девушка ему понравилась, и когда та попала в госпиталь, то в сердце что-то защемило. С тех пор из поля зрения ее не выпускал", – отметили в штабе ОТУ "Север".

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Жених – родом из Черниговской области, а на войну попал еще в 2014 году по мобилизации, и прошел путь от солдата до офицера. Невеста – из Черкасской области, из семьи военных. Ушла на войну следом за своими братьями, которые уже несколько лет несут службу на передовой.

"С предложением Сергей не затягивал, когда вместе с Аней были на свадьбе у своих друзей, то окончательно решил – семье быть! Побратимы говорят, что уже давно понимали – между Сергеем и Анной есть что-то большее, чем общение, и когда дело дошло до женитьбы, то не удивились", – говорится в сообщении.

Невеста рассказала, что с самого детства мечтала о белом платье и именно такой свадьбе. Благодаря волонтерам и побратимам подразделения паре удалось воплотить мечты в реальность.

После свадьбы Сергей признался – верит в то, что вскоре война закончится, и вместе с Анной они будут строить семью в Белой Церкви. В свою очередь, командир батальона, в котором служат молодожены, рассказал, что для пары уже подготовили романтичный сюрприз.

Напомним, в августе во Львовском военном госпитале бывший украинский боец Сергей Ющенко женился на уроженке Луганской области Екатерине.

Также мы писали о том, как в Запорожской области состоялась военная свадьба. На торжественную роспись ребята прибыли прямо с передовой. Наталья (позывной "Багира") из Ивано-Франковска, Сергей (позывной "Феликс") из Мелитополя. Судьба свела их в зоне боевых действий на Донбассе. Вместе они проходят службу в 93-ей механизированной бригаде в разведроте.

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