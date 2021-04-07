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Такого обострения на передовой давно не было: что происходит на Донбассе

7 апреля, 10:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вблизи Донецка боевики уже неделю беспрерывно обстреливают позиции украинской армии

На Донбассе военные говорят, что такого обострения, как в последние дни, на фронте не было уже давно. Причем враг совсем обнаглел – стреляет в открытую даже днем и использует запрещенное вооружение. Бойцы уверены – Россия не будет соблюдать никакие договоренности.

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Корреспондент" Сегодня" Евгений Назаренко еще на подходе к позициям слышит пулеметные очереди со стороны боевиков. Расстояние до врага здесь минимальное – несколько сотен метров. Российские наемники прячутся в развалинах терминала аэропорта имени Прокофьева (возле Донецка) и совсем рядом с домами мирных жителей.

На днях именно отсюда прилетели противотанковые ракеты. Уже неделю боевики обстреливают эти позиции, напрочь позабыв о перемирии.

"Работает миномет 120-го калибра, 82-го калибра, стрелковые бои идут", – рассказал военнослужащий ВСУ Артем.

Видео: Сегодня

Бойцы не верят, что Россия будет выполнять какие-то договоренности.

"Это уже стало их излюбленной традицией. Подписывать перемирие, нарушать его, обвинять нас в этом", – рассказал Байда, который уже почти семь лет на войне.

Его побратим Авер также на войне с самого начала. Прошел ад Иловайска, Дебальцева, боев за Широкино и воевал чуть ли не по всей линии фронта.

"Уже хочется, чтоб какая-то последняя фаза произошла. Наступление, последний пик с нашей победой", – сказал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", только 6 апреля на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ, позже стали известны их имена.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ООС

Источник: Сегодня

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