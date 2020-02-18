"Такой стрельбы давно не было": на Донбассе рассказали об атаке боевиков

По словам местных жителей, ВСУ начали отвечать на огонь врага через 50 минут после начала обстрела

/ Фото: Facebook

На Донбассе утро 18 февраля началось с обстрела оккупантами украинской территории в районе города Золотое, поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Как рассказала волонтер Светлана Печеная, такой активной стрельбы не было уже очень давно, сообщает "Новое время".

"Такой продолжительной стрельбы, как сегодня, уже давно не было. Однако после разведения войск обстрелы у нас идут практически каждый день", — подчеркнула она.

Волонтер добавила, что в настоящее время идут серьезные "обстрелы территорий города Золотое, поселка Новодружковка".

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"С той стороны начали стрелять где-то в полшестого утра. Так происходило где-то в течение часа, после чего наши начали отвечать", — сообщила Печеная.

По ее словам, в настоящее время обстрелы продолжаются, но уже не с такой интенсивностью, как это было утром.

"Все в панике, что это наступление, что наши территории будут захватывать. Выезжать из города никто не собирается. Куда выезжать?" — резюмировала она.

В свою очередь, журналист Андрей Цаплиенко в своем Facebook сообщил, что в ходе ночного боя боевики применяли тяжелые орудия и пытались прорвать позиции ВСУ.

"Ночной бой в районе разведения войск закончился. Били из тяжелых орудий. Была попытка прорыва линии разграничения. Большинство источников подтверждает захват врагом как минимум одной украинской позиции", - добавил он.

Напомним, что в пятую годовщину дебальцевского наступления боевиков, 18 февраля, оккупанты резко обострили ситуацию на Донбассе и перешли в наступление. В результате один военнослужащий ВСУ погиб и еще четверо были ранены. Но атака все же была отражена.

Президент Владимир Зеленский назвал наступление боевиков попыткой сорвать мирный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе и созвал экстренное заседание СНБО.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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