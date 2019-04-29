Танки и артиллерия: на Донбассе обнаружены более 150 единиц тяжелой техники

Противник задействовал огромное количество техники на полигонах и активно ведет подготовку войск

Фото: Сегодня

На Донбассе оккупанты снова стягивают к передовой тяжелое вооружение. Боевики в нарушение договоренностей по отводу запрещенного "Минском" вооружения переместили танки, артиллерию, ракетные комплексы и системы залпового огня. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК со ссылкой на данные ОБСЕ.

Так, 18 апреля международные наблюдатели с помощью воздушной разведки обнаружили наличие шести реактивных систем залпового огня (РСЗО) на так называемом полигоне рядом с городом Миусинск. А 23 апреля БПЛА СММ обнаружил один миномет (2Б14 "Поднос", 82 мм) и одну противотанковую пушку (МТ-12 "Рапира", 100 мм) неподалеку от поселка Ставки севернее Донецка. Также были замечены еще четыре танка севернее населенного пункта Новоселовка, три миномета калибра 82 мм к северу от г. Сентяновка, один миномет калибра 120 мм 2Б11 "Сани" у населенного пункта Молодежное и два танка T-72 к западу от Калинового- Борщеватого. Отмечается, что вся эта техника нарушила линию отводу тяжелого вооружения.

В то же время были зафиксированы факты отсутствия большого количества тяжелой техники боевиков в местах хранения согласно Минским договоренностям, хотя и не пересекало "запрещенную линию".

"18 апреля выявлено наличие 19 танков на полигоне у населенного пункта Терновое, 12 единиц буксируемой артиллерии и восемь танков на полигоне у Миусинска. Еще 22 танка, четыре зенитно-ракетных комплекса, 66 боевых бронированных машин (ББМ), 16 единиц буксируемой артиллерии, а также 15 единиц самоходной артиллерии обнаружены на полигоне неподалеку от населенного пункта Бугаевка", – говорится в сообщении.

Украинская сторона в СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности.

Как сегодня сообщал штаб Объединенных сил, 28 апреля противник три раза нарушил режим тишины, при этом дважды с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг обстреливал наших защитников из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Но, несмотря на атаки, потери понесли именно боевики.

Также смотрите видео, как на днях у Попасной бойцы ВСУ уничтожили снайпера боевиков.

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