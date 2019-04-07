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"Танкиста" ужалил снайпер ВСУ: фото уничтоженного на Донбассе наемника из России

Сегодня, 07:35

Бойцы ООС продолжают очищать украинскую землю от предателей и российских "ихтамнетов"

Российский наемник "Танкист". Фото: скриншот
Российский наемник "Танкист". Фото: скриншот.
"Танкиста" ужалил снайпер ВСУ: фото уничтоженного на Донбассе наемника из России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/97c/bea/5ca97cbea84f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/97c/bea/5ca97cbea84f9.jpg Донбасс Бойцы ООС продолжают очищать украинскую землю от предателей и российских «ихтамнетов»

Украинские военные уничтожили очередного российского наемника, и сделал это снайпер. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, боевик ликвидирован 4 апреля на Приазовье.

"Паршин "Танкист" Виктор. Приехал из г. Сургут, Россия. Ужалил снайпер (ВСУ)", – сообщил Штефан.

Отметим, что временами даже украинским воинам не приходится вступать в дело по ликвидации врага. Так, например, на днях любопытный случай произошел в 7 омсбр оккупационных войск – боевик "Ворон" перестрелял своих же после употребления алкоголя. Сам он после расстрела своих собратьев убежал в лес и подорвал себя гранатой.

Как сообщали недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины, у боевиков растет количество небоевых потерь и дезертиров, что создает проблемы с комплектованием оккупационных войск. Поэтому командование противника решила пойти на радикальные меры.

Ранее Анатолий Штефан уже дал понять, что украинские воины не зря стоят на передовой. Он рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.

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Тег Россия, Донбасс, снайпер, штирлиц, боевик, наемник

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