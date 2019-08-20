Телегруппа "Сегодня" выехала в самую восточную точку Украины, чтобы установить рекорд

Телевизионная группа "Сегодня" во главе с собственным корреспондентом в Ивано-Франковске Натальей Фармус выехала на восток Украины, чтобы, преодолев всю страну, установить флаг на самой восточной точке.
Съемочные группы "Сегодня" готовятся установить рекорд ко Дню государственного флага Украины: журналисты одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках страны: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках.
Группе из Ивано-Франковска предстоит преодолеть около 1,5 тыс. км, чтобы добраться до крайней восточной точки Украины – села Ранняя Заря в Луганской области.
Первая остановка – в нескольких километрах от Ивано-Франковска. На Днестре. Вода здесь просто прекрасная, теплая, чистая. Но искупаться "Сегодня" не успевают – мало времени. Нужно ехать дальше.
В Тернопольской области все-таки решили сделать остановку – посмотреть знаменитый Теребовлянский замок. Любезный экскурсовод Тарас сразу соглашается на мини-экскурсию.
"Это северная стена четырехлетней башни с четырьмя ярусами обороны. Ранее здесь защищались, позже здесь был архив с документами", – рассказывает экскурсовод Теребовлянского замка Тарас Бабий.
Впечатлений от Теребовлянского замка хватило на следующие 200 км. Пока не увидели у дороги еще один – Дубенский, в Ровенской области.
"На территории замка можно погулять, можно отдохнуть, можно посетить много выставочных залов", – говорит экскурсовод Татьяна Гаврилюк.
Немного погуляли, а заодно – спросили людей, что бы они хотели пожелать Украине накануне праздника.
"Мира, мира хочется. А людям – счастья!", – говорят жители Ровенской области.
С этими пожеланиями "Сегодня" отправляются туда, где вопросы мира особенно актуальны – в Луганскую область. Но пока на пути – Полтава.
Здесь телегруппа заходит в одно из полтавских кафе. Меню приносит шеф-повар. Большинство блюд в нем – это его эксклюзив.
"Сегодня я предложу вам уникальный борщ. Мы подаем его с домашними пампушками, которые делаем сами", – говорит шеф-повар.
А еще повар Елена добавляет в борщ чернослив и копченую грушу. Ну и грех не попробовать в Полтаве галушек.
А еще нас угощают удивительной "качаной" кашей. Хозяйки выкачивают пшено в муке с яйцом. Делают ним 888 оборотов в течении почти трех часов. Новое блюдо пробует оператор "Сегодня" Тарас.
"Ради этого сюда надо прийти и приехать. И ради вареников с вишнями", – говорит оператор "Сегодня".
Эту ночь команда "Сегодня" отдохнет в гостеприимной Полтаве. А завтра отправится в Харьков.
Напомним, если вы остаетесь в столице и не знаете, куда пойти на День Независимости, – посмотрите афишу мероприятий в этот день.
Все подробности в спецтеме Задержание Грымчака
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