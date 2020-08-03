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"Тишина" на Донбассе: боевики не прекращают обстрелы

3 августа, 07:27

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Оккупанты применили станковые гранатометы

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 2 августа, они дважды открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, для провоцирования украинских защитников вблизи Пивденного враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета. А уже через 15 минут повторил такую ​​же провокацию неподалеку Красногоровки.

"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага, украинские воины на действия противника огонь не открывали", - говорится в сообщении.

В результате этих обстрелов потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток вражеских обстрелов не было зафиксировано.

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Ранее мы сообщали, что ВСУ получили модернизированный истребитель, который удалось забрать из Крыма.

Также напомним, в Вооруженных силах Украины изменились правила ношения военной формы одежды и знаков различия. Военная одежда стала более практичной и привлекательной, отметили в ВСУ.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины
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