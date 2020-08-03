"Тишина" на Донбассе: боевики не прекращают обстрелы

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 2 августа, они дважды открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, для провоцирования украинских защитников вблизи Пивденного враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета. А уже через 15 минут повторил такую же провокацию неподалеку Красногоровки.
"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага, украинские воины на действия противника огонь не открывали", - говорится в сообщении.
В результате этих обстрелов потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также известно, что с начала текущих суток вражеских обстрелов не было зафиксировано.
Ранее мы сообщали, что ВСУ получили модернизированный истребитель, который удалось забрать из Крыма.
Также напомним, в Вооруженных силах Украины изменились правила ношения военной формы одежды и знаков различия. Военная одежда стала более практичной и привлекательной, отметили в ВСУ.
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