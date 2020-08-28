"Тишина" на Донбассе: боевики продолжают срывать перемирие

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 27 августа, они один раз открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, вблизи Авдеевки враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов. Наши защитники в ответ огонь не открывали.
Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.
"Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты ввели смертную казнь. Оккупационные "суды" уже вынесли два смертных приговора.
Также напомним, в Херсонской области провели проверку подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. В этот раз боевые расчеты старались избегать шаблонности и действовать непредсказуемо для противника.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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