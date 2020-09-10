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Тишина на Донбассе: обстрелов нет

10 сентября, 07:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе после объявления перемирия минувшие сутки, 10 сентября, прошли тихо. Обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

"Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – говорится в сообщении.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе два бойца ВСУ подорвались на мине. Им оказали первую помощь и госпитализировали.

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Стало известно имя военного, который погиб в результате подрыва авто на Донбассе (фото)
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Кроме того, стало известно имя военного, который погиб в результате подрыва авто на Донбассе. Парню было всего 20 лет.

Также напомним, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики перемирие на востоке Украины ООС
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