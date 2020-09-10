Тишина на Донбассе: обстрелов нет

На Донбассе после объявления перемирия минувшие сутки, 10 сентября, прошли тихо. Обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
"Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – говорится в сообщении.
Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе два бойца ВСУ подорвались на мине. Им оказали первую помощь и госпитализировали.
Кроме того, стало известно имя военного, который погиб в результате подрыва авто на Донбассе. Парню было всего 20 лет.
Также напомним, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.
Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк