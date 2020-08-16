Тишина на Донбассе: военные отчитались о ситуации на фронте

Защитники Украины не теряют бдительности, заверили в штабе ООС

За сутки 15 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелы не зафиксированы. Украинские военнослужащие соблюдают условия "всеобъемлюющего" прекращения огня, который был введен с полуночи 27 июля. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

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"Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем будут соблюдать условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны", - говорится в сообщении.

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С начала нынешних суток, 16 августа, на всех участках фронта также сохранилась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – резюмировали в штабе.

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Напомним, сутками ранее, 14 августа, обстрелы также не были зафиксированы.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что ранее президент Владимир Зеленский побывал на Донбассе. О чем говорил глава государства, узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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