"Точка ликвидирована с расчетом": волонтер рассказал, как уничтожили опорник боевиков на Бахмутке

В районе поселка Желобок в Славяносербском районе Луганской области, расположенного на пресловутой трассе Р-06 "Бахмутка", соединяющей подконтрольный Украине Лисичанск с временно оккупированным сепаратистами Луганском, был уничтожен опорный пункт боевиков т.наз. "ЛНР".

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, на передовой позиции боевиков был установлен крупнокалиберный танковый пулемет КПВТ, из которого они постоянно обстреливали бойцов ВСУ.

"Позиция была очень удобно расположена для противника и доставляла нам очень и очень много неприятностей. Порой доходило до того, что наши ребята не могли голову поднять, настолько был плотный огонь", – пишет Мысягин.

Как рассказал волонтер, неизвестная "третья сила" подавила пулеметную точку снарядами 100 мм калибра, а потом добавила минами 120-го калибра.

"Точка ликвидирована вместе с ее расчетом", – подчеркнул Юрий.

"Жаловаться противнику особого смысла нет, так как все предыдущие проверки показали, что ВСУ запрещённых Минскими договоренностями калибров не использует – все отведено на вторую и третью линию оборону и постоянно там находится, а кто это сделал мы вообще не в курсе", – резюмировал волонтер.

Напомним, несколькими днями ранее Мысягин рассказал о "жаре" под Горловкой: ВСУ освободили поселок, а боевики двое суток крыли его из пушек. Как оказалось, поселок Чигари был расположен в "серой зоне" и перешел под контроль украинских военных.

Также напомним, неделей ранее Мысягин рассказал о потерях боевиков на Светлодарской дуге, когда "за каждого нашего раненого пришла ответка".