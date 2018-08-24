Торецк после обстрела остался без воды

Сегодня, 23:10

Повреждена линия электроснабжения Горловской фильтровальной станции №2

Фото: lifedon.com.ua
Фото: lifedon.com.ua

город Торецк Донецкой области из-за боевых действий остался без водоснабжения. Об этом заместитель руководителя военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник сообщил в Facebook.

"В результате боевых действий 24.08.2018 года повреждена линия электроснабжения Горловской фильтровальной станции №2. Вода в город Торецк не поступает. В 20.00 будет прекращена подача воды абонентам. При поступлении дополнительной информации буду информировать", – написал он.

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Напомним, на Донбассе боевики 18 раз обстреляли украинские позиции и применили запрещенное минскими соглашениями оружие. Один боец ВСУ погиб, двое получили ранения. 

Также напомним, в четвертую годовщину освобождения от боевиков города Торецка, который тогда назывался Дзержинском, в сети появилось уникальное видео боевых действий украинских спецназовцев во время операции 21 июля 2014 года.

В освобождении Торецка принимали участие 41 боец из двух лучших на тот момент отрядов – 73-го отдельного морского центра специального назначения ВМСУ и Отдельного центра Сил спецопераций ВСУ.
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