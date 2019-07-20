Тотальная мобилизация и наступление: советник рассказал о планах Зеленского по Донбассу

По словам Потураева, для президента человеческая жизнь очень много значит

Фото UKRLIFE. TV.

Президент Украины Владимир Зеленский может объявить тотальную мобилизацию и отдать армии приказ наступать на Донбассе. Об этом заявил советник Главы государства Никита Потураев в интервью "Цензор.НЕТ", видео которого разместили на YouTube.

"Владимир Зеленский – человек очень решительный. Если будет необходимо, он даст приказ о всеобщей мобилизации, о том, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пядь земли – да. Для него, конечно, человеческая жизнь очень много значит. Но есть вещи, которые стоят больше", – рассказал Потураев.

Кроме того, он отметил, что может сложиться и другая ситуация, при которой Зеленский может отправит ВСУ в наступление.

"Если будет ситуация, при которой будет необходимо двинуться вперед и будет необходимо отдать такой приказ – он его отдаст", – заверил советник президента.

Напомним, 19 июля на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Двое военнослужащих погибли и трое получили боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия перебросила на оккупированный Донбасс профессиональных снайперов.

Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков.

Видео: Facebook

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