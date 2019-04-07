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Тотальная нищета и отчаяние: появилось видео, как живет оккупированная Горловка

Сегодня, 13:10

Некогда один из самых промышленных городов Донбасса живет с разбитыми домами и пустыми магазинами

Скриншот с видео
Скриншот с видео.
Тотальная нищета и отчаяние: появилось видео, как живет оккупированная Горловка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9ca/beb/5ca9cabeb5d6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9ca/beb/5ca9cabeb5d6c.jpg Донбасс Некогда один из самых промышленных городов Донбасса живет с разбитыми домами и пустыми магазинами

В сети появилось видео разоренной оккупированной Горловки, которая до оккупации была одним из самых промышленных городов Донбасса и имела статус города областного значения в Донецкой области.

Горловчанин, который публикует видео под ником Михаил Светлов, обнародовал новые кадры из жизни опустевшего города.

"Свое новое видео я назвал "Да что ты знаешь об отчаянии?!!". Именно слово "отчаяние" больше всего характеризует нынешнюю ситуацию в городе. Помните почти элитные "бутики" в центре, их продавцов со взглядом уставшей богини... Забудьте! Продавцы подолгу курят у входа, принимая "солнечные ванны" в ясный день. А витрины просто кричат! "Трусы по 100 рублей" Думаю, следующим будет "SOS"... А дальше – только закрытие. Увы... Не рентабельно! Магазины "Оптика" не работают, ювелирные салоны закрыты", – прокомментировал видео автор.

На ролике видно, что сутепньки магазинов разбиты, но их не ремонтируют не от скупости, а от нищеты.

"Гастроном "ПровиантЪ", как и многие другие, закрыт, а его неухоженный фасад шуршит лохмотьями и никак не Perfect. Подчеркну, что это самый центр города. Здесь много пешеходов, машин. Но это не спасает от отчаяния, которое смотрит со всех сторон выбитыми окнами, заколоченными дверями, брошенными магазинами, невостребованными помещениями. Ржавый указатель возле закрытого турагентства выглядит нелепо. Самые популярные, почти единственные, автобусные туры теперь "Горловка-Бахмут (бывший Артемовск – ред.)" и обратно", – уточнил Светлов, добавив, что большинство жителей города охвачены "пенсионным туризмом", а в километровых очередях на блокпостах "ДНР" на выезде с оккупированных территорий горловчане иронизируют, что "едут в Европу".

Напомним, ранее жители Донецка рассказали об условиях жизни в оккупированном городе.

Также смотрите, как живет оккупированный Новоазовск в Донецкой области.

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Тег Донбасс, горловка, оккупированные территории, днр

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