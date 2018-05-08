Три к одному: украинские военные жестко ответили боевикам на обстрелы и ранения побратимов

За прошедшие сутки, 7 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной. Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности. Но ВСУ дали адекватный ответ, нанеся боевикам урон. Об этом заявили в пресс-центре ООС.

"Боевые действия продолжались по всей линии разграничения. Противник 15 раз применял запрещено вооружения. В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Новотошковского, Луганского, Авдеевки, Широкино подразделения Объединенных сил вели активную оборону, подавляли огневые средства противника и не допустили продвижения оккупационных войск в глубь нашей территории", – сообщили в штабе ООС.

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь 122-мм артиллерией по населенному пункту Зайцево. Грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права, артиллерийскими обстрелами боевики разрушают жилые дома. Только в течение прошлого дня в Зайцево зафиксировано 27 разрывов орудийных снарядов.

Во время боевых действий, потери Объединенных сил составили 2 раненых. Им оказана квалифицированная медицинская помощь и эвакуированы в госпиталь. В то же время, по данным разведки, ответным огнем украинских воинов один боевик уничтожен, 5 получили ранения.

Напомним, после того, как на Донбассе завершилась АТО и началась Операция объединенных сил, резко изменилась и ситуация на фронте: боевики стали нести серьезные потери – за неделю были ликвидированы 11 человек, ранения получили 23 человека.

А командование российских оккупационных сил упорно разгоняет старые слухи о подготовке ВСУ к "наступлению" на Донбассе.