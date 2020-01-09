Трое детей остались без отца: стало известно имя погибшего на Донбассе бойца

Руслан был родом из Черкасской области

Фото: Facebook

На Донбассе 5 января погиб 24-летний военнослужащий Руслан Насальский. Об этом сообщили на сайте Черкасской облгосадминистрации.

"5 января 2020 в зоне проведения операции объединенных сил у населенного пункта Павлополь Волновахского района погиб военнослужащий-контрактник из Умани Руслан Насальский", – говорится в сообщении.

Мужчина был родом из села Фурманка, Уманского района. 8 января его там похоронили. В госадминистрации отметили, что боец служил в 109-м отдельном горно-штурмовом батальоне, прошел Иловайский котел, был ранен. У парня остались мать, младшая сестра, жена и трое детей.

Напомним, 5 января боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в этот день в районе населенного пункта Хутор Вольный, из-за наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) подорвался военный грузовик ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению. В результате взрыва один украинский военнослужащий погиб на месте, еще один – получил тяжелые ранения.

А накануне Рождества на передовой позиции оккупантов в Донецкой области произошла стрельба – пьяный боевик расстрелял своих сослуживцев.

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