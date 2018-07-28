Трое подростков на кладбище оккупированного Донбасса подорвались на минах боевиков

Сегодня, 14:13

Двое подростков погибли от полученных ранений

Фото: AFP
Фото: AFP

На временно оккупированных российскими войсками территориях Донбасса трое подростков подорвались на минах, установленных боевиками на кладбище, двое ребят погибли. Об этом сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки.

"25 июля трое подростков подорвались вблизи могилы своего товарища на минах, установленных на кладбище. Двое из них погибли на месте", – сказал Гуцуляк во время брифинга в субботу.

Российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения, в т.ч. с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин.

Как сообщалось, из-за низкого уровня подготовки боевики во время учений затопили танк.

На протяжении суток 27 июля боевики на Донбассе устроили 34 обстрела позиций украинских военных, причем дважды – из тяжелых вооружений. В результате боевых действий один украинский боец погиб.

Как сообщалось, волонтер Юрий Мысягин показал видео, как украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донбассе прямо в здании. 
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"Сегодня"

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