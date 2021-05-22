Українська
$ 27,47
33,52
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе ранили украинских военных: где стреляли

22 мая, 01:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сейчас состояние здоровья украинских защитников удовлетворительное, им оказана медицинская помощь

/ Фото: Getty Images

На Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрела вооруженными формированиями РФ. Их доставили в больницу.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"В полосе ответственности ОТУ "Север", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское, двое военнослужащих ВС Украины получили ранения и один боевое травмирование", – заявили в штабе ООС.

Читайте также: Как закончить войну на Донбассе? Данилов дал Путину совет

Состояние здоровья украинских защитников удовлетворительное.

В тренде
Покажите унитаз! Сумская и Харьковская ОГА предложили школам поучаствовать в конкурсе на лучший туалет
В Харьковской и Сумской областях проведут конкурс на лучший школьный туалет
В тренде
В Харькове девушка назвала марш вышиванок "парадом быдла" (видео)
Девушка раскритиковала участников парада вышиванок. Коллаж "Сегодня"
В тренде
В Крыму нашли кладбище убитых дельфинов. Жуткое видео со дна Черного моря
На дне моря нашли привязанных к камню дельфинов. Фото: скрин
Реклама

"На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее ТКГ договорилась о разблокировании процесса открытия пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое" на Донбассе.

Кроме того, сообщалось, что на Донбассе засекли скопление танков боевиков.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Украина, иди-ка ты в ж*пу": рассерженная мать с детьми выбросила паспорт (видео)Украина
Американцы приехали на Донбасс: увидели руины Широкино и катера РФ (фото)
Американцы приехали на Донбасс: увидели руины Широкино и катера РФ (фото)Донбасс
"Я поражена, как вы защищаете граждан": премьер Эстонии приехала на Донбасс (фото)Донбасс
Снайпер боевиков убил украинского военного: фото и имя бойца
Снайпер боевиков убил украинского военного: фото и имя бойцаДонбасс
Как закончить войну на Донбассе? Данилов дал Путину совет
Как закончить войну на Донбассе? Данилов дал Путину советВласть
Оставила на детской площадке и ушла: в Мариуполе горе-мать бросила 2-летнего ребенка
Оставила на детской площадке и ушла: в Мариуполе горе-мать бросила 2-летнего ребенкаДонбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять