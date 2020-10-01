"Тушил, тушил, и понял, что – все, пора убегать!": как огонь пожирал дома в Луганской области

Пожары в Луганской области продолжаются. Известно уже о десятерых погибших. Еще 14 человек – в больнице.

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Пламя охватило около 11 000 га, десяток сел оказались в огненном кольце. Особенно горяче – на линии разграничения. Огонь дошел до КПВВ "Станица Луганская", пункт временно закрыли. Как сообщили в районной администрации – неподалеку начали детонировать боеприпасы.

В штабе ООС обвинили боевиков, которые накануне применили трассировочные пули и подожгли сухую траву на разных участках Луганской области.

В пострадавших селениях – сгоревшие дома, едкий дым, люди покидают дома, кое-кто пытается спасти скот.

В зоне бедствия объявили чрезвычайное положение. Сейчас в опасности – около двух десятков населенных пунктов. Целые семьи из охваченных огнем поселений вывезли автобусами в Северодонецк. В местных школах приостановили обучение. Там для пострадавших организовали временную ночевку.

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Люди вспоминают о том, как их дома охватил огонь.

"Смотрю – зарево! Я родне говорю – "Давайте в город", а сам – за ведра и давай тушить. Смотрю – у меня уже крыша горит! Икра залетела под шифер, лил, лил, и понял, что уже все, пора убегать!" – рассказывает о пожаре житель поселка Сиротино.

"Дети домой хотят, а я не могу их отвести домой. Я объясняю, а они домой рвутся, привыкли в родном месте. Пытаемся успокаивать, и психологи работают", – говорит местная жительница Оксана, которая с детьми провела сутки в школе.

"Через наш штаб прошло 130 человек, может немножко больше. Все люди обеспечены были – и подушками, и одеялами, вещами, питанием – все в достатке. Помогает горсовет и волонтеры, Красный крест, помогают и просто люди, которые приносят что-то", – рассказывает заместитель директора школы Наталья Кравченко.

Правительство обещает выделить средства для помощи пострадавшим в Луганской области. В зоне бедствия работает правительственная комиссия. Ее представители поговорят со всеми погорельцами, выяснят, какой ущерб понесли пострадавшие, после этого определят суммы компенсаций. И, как рассказал председатель обладминистрации Сергей Гайдай, огонь тушат уже с воздуха. Чтобы поднять технику, надо было заручиться гарантиями безопасности от боевиков.

"Как только мы получили эти письма, так сразу и начали тушить пожар… Вчера вечером, даже если бы мы получили режим тишины, была песчаная буря, которая в Краматорске и в Харькове все равно не позволила бы самолетам работать", – рассказал председатель обладминистрации Сергей Гайдай.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что президент Украины Владимир Зеленский не уверен в том, что пожары в Луганской области связаны с обстрелами боевиков. Об этом глава страны заявил во время визита в Ровенскую область.

Также мы писали, что для тушения пожаров в Луганской области привлекли военных.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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