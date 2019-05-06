"Творить волшебство – это всегда прекрасно": звездные телеведущие продолжают открывать молодые таланты

"Ринат Ахметов – детям!" – благотворительная инициатива с 18-летней историей

Поверить в свои силы и приблизиться к мечте. В этом сотням воспитанникам школ-интернатов Донецкой области помогают амбассадоры - ведущие тетеканала "Украина", которые присоединились к масштабному благотворительному проекту Фонда Рината Ахметова еще полгода назад и уже провели десятки мотивационных встреч с детьми. А теперь помогают им испытать себя в вожделенной профессии. Журналисты встретились с теми, кто, несмотря на тяжелые недуги и разлуку с родными, прошел сложный путь к цели.

Врачи предупреждали: спортивных вершин ей не покорить.

"Мне 16 лет и я хочу стать чемпионкой мира", – делится Римма.

А мечту другой девушки – не поддержали родные люди.

"Я и дома пела, но мне родители все время говорили: "Таня, не скули", – рассказывает она.

Они никогда не видели друг друга: Римма учится в Славянской школе-интернате для слабовидящих, Таня – воспитанница Мариупольского центра опеки. Объединяет подростков невероятная внутренняя суперсила.

Только когда текст увеличено со десятки раз, Римма может прочитать строки стихотворения, посвященного маме.

"Римма у нас очень многогранная личность, которая не только занимается спортом, но и литературным творчеством", – рассказывает о ней учительница.

Самый дорогой для девушки человек – по ту сторону линии разграничения. Видится с мамой редко. Она болеет и дорога к прифронтовой зоне опасна.

"Раз в полгода и на каникулах. Ей тяжело передвигаться на блок-постах. Девять лет я уже здесь нахожусь, и можно считать, что это мой второй дом", – делится девушка.

У Риммы глаукома, болезнь лишала девушку не только зрения, но и уверенности в себе. Но спорт все изменил.

"Она пришла на тренировку, попробовала. Потренировалась где-то месяца три и начала показывать результат. И я предложил ей поучаствовать в соревнованиях", – рассказывает Игорь Котляров, тренер сборной Украины по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением зрения.

"Я выполнила норматив кандидата мастера спорта и поставила рекорд по тяге 150 килограмм", – делится и сама спортсменка.

Ее главная цель – выйти на мировой уровень. А для этого нужны специальные тренажеры. В прошлом году Римма поделилась своей мечтой с амбассадорами Фонда Рината Ахметова.

Амбассадоры проводят мотивационные встречи с воспитанниками интернатных учреждений Донецкой области. Телезвезды телеканала "Украина" помогают им отыскать в себе таланты и приблизиться к цели.

"Проект "Твоя суперсила" - стал продолжением акции "Ринат Ахметов – детям!". Эта акция – традиция добра и личного участия Рината Ахметова в судьбах детей, которые живут в интернатных учреждениях. Первый раз мотивационные встречи были проведены в 2018 году, и в то время 500 детей из интернатов посетили 14 таких встреч. Амбассадоры, звезды телеканала Украина, увидели вот этот отклик у детей. Тогда было принято решение, что таких мотивационных встреч должно быть больше", – говорит Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова.

На этот раз с посланником встретились около двухсот детей из пяти школ-интернатов.

Фонд передал новенький инвентарь, о таком Римма могла только мечтать.

"На тренажере, который нам подарил Ринат Ахметов, можно делать жим под наклоном, тягу верхнюю – она разрабатывает мышцы спины. Дети будут развиваться, будут пробовать себя", – говорит она.

А вот талант 14-летней Тани семья не разглядела. Когда у родителей начались трудности, Таня с братом и сестрой попали в Центр опеки. Самым сложным для девушки оказалось – поверить в себя:

"Вы знаете, она раскрывается на глазах. Когда даешь ей что-то учить, она говорит: "Вы знаете, а я ее уже всю выучила". Вот я ночью лежу, а мне песенка звучит в ушах. Вот такой вот ребёнок", – рассказывает Анна Кучеренко, музыкальный руководитель Мариупольского центра опеки.

Для детей, которые растут без родительского тепла или далеко от родных, важно как можно раньше испытать свои силы. Услышать новую себя Таня смогла на профессиональной студии звукозаписи. О чем всегда мечтала.

Она волнуется, ведь наставник – известный актер и телеведущий Андрей Дебрин. И он добавляет девушке уверенности.

Но он и сам встал у микрофона и спел.

"Чтобы Таня увидела, что профессионалы тоже ошибаются, и в этом тоже нет ничего страшного. У нас есть возможность почувствовать себя маленьким волшебником, благодаря программе "Ринат Ахметов – детям!". Ну, здорово! Делать волшебство, чудеса – это всегда прекрасно", – говорит он.

Она впервые в жизни слышит красоту своего голоса. А после не может сдержать слез от счастья, ведь сегодня приблизилась на шаг к мечте.

"Мне не хватает поддержки семьи, но я благодарна тем людям, которые все-таки поддерживают меня и помогают достичь мне моей цели", – делится Татьяна.

"Большое спасибо, что помогли осуществить детскую мечту. Что вот этот маленький шажочек, он будет первой ступенечкой на пути ее творчества. И что всегда она будет помнит, что вот именно Фонд Рината Ахметова послужил толчком на ее славном, надеемся, пути! Так что огромное спасибо, что вы даете детям раскрывать свои таланты, свой потенциал", – говорит музыкальный руководитель девочки.

"Ринат Ахметов – детям!" – благотворительная инициатива с 18-летней историей. Только за последние четыре года участниками акции стали более шестисот тысяч детей.

"Я хотела бы поблагодарить Рината Ахметова за то, что он сделал для всей страны, для всех детей. Что он дарит им счастье", – говорит одна из воспитанниц.

Впереди у амбассадоров Фонда – новые встречи, а следовательно, открытие молодых талантов и поддержка на пути к осуществлению заветных желаний.

Ранее воспитанница интерната воплотила в реальность мечту стать телеведущей. Осуществить мечту девочке помогли во время акции. Кристине подарили книги, которые помогут получить знания в области телевидения. Посол фонда лично провел мастер-класс. Раскрыл секреты, которые в будущем помогут Кристине стать настоящим профессионалом.

Также стартовал прием заявок на проект "Мирное лето — детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова. Проект стартует 1 июня, а завершится 10 июля. Планируются три смены по 14 дней каждая.

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