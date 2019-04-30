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"Твоя суперсила": сотни воспитанников школ-интернатов Донбасса приняли участие в благотворительной акции

30 апреля, 03:24

Мотивирующие встречи со звездами телеканала "Украина" помогают детям испытать себя в вожделенной профессии

Сотни воспитанников школ-интернатов Донецкой области приняли участие в благотворительной акции "Твоя суперсила". Мотивирующие встречи со звездами телеканала "Украина" помогают детям испытать себя в вожделенной профессии. Максим прошел курс пожарного начинающего всего за день. В напарники выбрал – известного телеведущего.

От такого внимания десятилетний Максим немного смущается. Экскурсию – только для него - проводит целый пожарная бригада. Позволяют даже потушить воображаемый огонь.

Экзамен после ознакомительного курса пожарного парень сдает на отлично. Иначе и быть не может, когда напарник – телезвезда и актер Олег Панюта рядом.

С первых минут Максим понимает: в профессии спасателя главное – не физическая сила, а знания и настойчивость.

Олег рассказывает о собственном опыте – когда единственная экскурсия стала судьбоносной.

"Мне, когда было девять лет, я в первый раз пришел в газету и уже тогда решил, что буду журналистом", – рассказывает он.

Для Максима этот день – как фантастика. Утром интернат, где он учится, посетили амбассадоры Фонда Рината Ахметова – ведущие телеканала "Украина".

Они проводят мотивационные встречи с воспитанниками интернатных учреждений Донецкой области. Помогают детям найти в себе таланты, раскрыть потенциал, поддерживают в выборе профессии. В прошлом году Максим поделился своей мечтой с амбассадорами.

"Когда в прошлый раз команда амбассадоров Фонда Рината Ахметова приезжала в интернат, он нарисовал и подарил красивую пожарную машину. И сегодня Ринат Ахметов, реализует мечту Максима", – говорит Ирина Блажан, директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова.

Несколько часов – и Максим еще на шаг ближе к мечте.

"У нас было много экскурсий различных, раньше и до этого, но такого эффекта это не производило. А на него это произвело очень большой эффект, я смотрю он реально пойдет этой дорогой", – говорит Михаил Шепель, глава коммунального учреждения Лиманского центра безопасности граждан.

Ребенку, который воспитывается в интернатном учреждении, важно как можно раньше показать мир возможностей.

"Максим сегодня не просто так здесь. Встреча с этими людьми, она действительно его подтолкнула, и укрепила в своей мечте", – отмечает Олег Панюта.

Спасатели оценили настойчивость Максима и предложили присоединиться к их команде, когда подрастет.

Ранее воспитанница интерната воплотила в реальность мечту стать телеведущей. Осуществить мечту девочке помогли во время акции. Кристине подарили книги, которые помогут получить знания в области телевидения. Посол фонда лично провел мастер-класс. Раскрыл секреты, которые в будущем помогут Кристине стать настоящим профессионалом.


Также стартовал прием заявок на проект "Мирное лето — детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова. Проект стартует 1 июня, а завершится 10 июля. Планируются три смены по 14 дней каждая. 

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Тег видео, Донбасс, фонд Рината Ахметова, мотивации, телеканал Украина, Панюта, твоя суперсила

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