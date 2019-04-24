"Твоя суперсила": актер Андрей Дебрин провел мастер-класс для Кристины Титаренко из Мариуполя

Кристина активно участвует в жизни учебного заведения и проводит почти все школьные мероприятия. Свое будущее девочка связывает с телевидением, мечтая о карьере ведущего новостей или телешоу

Фото: fdu.org.ua

Проект "Твоя суперсила" Фонда Рината Ахметова помогает воспитанникам интернатных учреждений Донецкой области поверить в себя и свои силы. А также осознать, что мечты сбываются и цели достижимы. Теперь это знает и Кристина Титаренко из Мариупольской школы-интерната № 2, которой Ринат Ахметов подарил сертификат на уникальный мастер-класс. Провел его амбассадор Фонда, звезда телеэкрана и актер Андрей Дебрин.

Кристина активно участвует в жизни учебного заведения и проводит почти все школьные мероприятия. Свое будущее девочка связывает с телевидением, мечтая о карьере ведущего новостей или телешоу. Подарок стал для нее неожиданным вдвойне. Как оказалось, Кристина – большая поклонница сериала "Реальная мистика", главную роль в котором исполняет Дебрин. Во время мастер-класса он раскрыл важные секреты работы диктора-телеведущего. Рассказал о том, как уверенно чувствовать себя перед камерой, поделился основами взаимодействия с аудиторией и отметил важность расширения кругозора. А также научил нескольким профессиональным скороговоркам, ведь четкая и правильная дикция вместе с поставленным дыханием – в числе главных инструментов профессионального телеведущего.

Фото: fdu.org.ua

"Мне нравится профессия ведущего, в будущем я хотела бы работать на телевидении. Благодаря Ринату Ахметову и Андрею Дебрину сегодня я начала двигаться в этом направлении. Мастер-класс был очень полезен для меня", – поделилась своими эмоциями Кристина.

А чтобы девочке было легче осваивать новые знания о своей будущей профессии, дополнительным подарком от Фонда стали книги, которые помогут на пути к цели.

"Ринат Ахметов – самый известный благотворитель Украины, для которого помощь детям всегда на первом месте. Сегодня он помог Кристине Титаренко из Мариуполя сделать шаг к своей мечте – стать телеведущей. Своей мечты добиваются те, кто находит в себе талант и работает с ним. Мастер-класс, который для Кристины провел Андрей Дебрин, стал первым шагом к мечте. Возможно, уже через несколько лет вы, Кристина, станете телезвездой и приедете проводить такие встречи для других детей", – сказала, вручая книги, Ирина Блажан, директор программ Фонда.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Твоя суперсила": актер Андрей Дебрин провел мастер-класс для Кристины Титаренко из Мариуполя". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"