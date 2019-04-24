"Твоя суперсила": звезды экрана встретились с учениками Алексеево-Дружковской школы-интерната

телеведущие Олег Панюта и Игорь Пупков помогли ребятам определить те человеческие качества и приоритеты, которыми они будут руководствоваться во взрослой жизни

Фото: fdu.org.ua

В рамках проекта "Твоя суперсила" амбассадоры Фонда Рината Ахметова – телеведущие Олег Панюта и Игорь Пупков – провели мотивационную встречу с воспитанниками Алексеево-Дружковской санаторной школы-интерната № 13 Донецкой области.

Вместе с экспертом Фонда, психологом Надеждой Кондратюк, звезды экрана помогли ребятам определить те человеческие качества и приоритеты, которыми они будут руководствоваться во взрослой жизни. Наиболее важные для себя ценности подростки записали на плакате.

"Написать свое мнение – важная часть встречи. Когда ребенок пишет о близкой для себя ценности, он таким образом соглашается с ней. А согласиться – значит пообещать самому себе ей следовать", – пояснила Надежда Кондратюк.

Олег Панюта в своем выступлении отметил, что самая большая ценность – человеческая жизнь. Но как сделать ее счастливой и комфортной?

"Жизнь каждого человека – это тоже выбор, но выбор осознанный. Мы осознанно выбираем добро или зло, предательство или верность, любовь или ненависть, лень или трудолюбие, жить только для себя или что-то отдавать этому миру, делиться, созидать или разрушать. Вы осознанно выбираете для себя тот или иной путь, руководствуясь личными ценностями – тем, что для вас по-настоящему важно", – сказал Олег Панюта.

Откровенность ведущих и поддержка Надежды Кондратюк позволила ребятам чувствовать себя раскованно. Они активно участвовали в беседе, часто поражая гостей совсем недетским ходом мысли.

"Сила воли и образование очень важны для человека. Без них очень сложно выжить в современном мире", – так на вопрос психолога о ценностях ответил участник мероприятия Максим Носачев.

Встреча не оставила школьников равнодушными, ведь каждый смог узнать для себя что-то новое и полезное.

"Сегодня мне помогли понять, насколько важно быть честной, заботиться о своем здоровье, любить и помогать всем", – рассказала ученица школы-интерната Арина.

В завершение встречи Игорь Пупков раскрыл ребятам один из секретов успеха, который поможет им во взрослой жизни: очень важно не бояться выйти из зоны комфорта и расширять свой кругозор.

"Благодаря Ринату Ахметову в рамках проекта "Твоя суперсила" Фонд помогает детям развить свой талант, мотивировать к достижению успеха в жизни. Ребята, вы все можете реализовать мечты. Раскрывайте и развивайте свои способности, делитесь своим талантом с людьми и участвуйте в проекте "Твоя суперсила", – сказала Ирина Блажан, руководитель программ Фонда.

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