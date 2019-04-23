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Тяжелый день для ВСУ: на Донбассе погиб солдат, еще один ранен

Сегодня, 18:36

Украинские военные семь раз за сутки попали под обстрелы оккупантов на Донбассе

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Состоянием на 18:00 пророссийские оккупанты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, где ранее Украина вернула 60 человек, которые на момент оккупации были задержаны или находились в местах заключения.

Кроме того, боевики дважды применили оружие, запрещенное Минского соглашениями – минометы калибра 120 и 82 мм. В результате этого один украинский солдат погиб и еще один был ранен.

В частности, враг атаковал ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" около населенных пунктов Гнутово, Верхнеторецкое, Марьинка, Гранитное и Пески, а в районе ответственности группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил у населенного пункта Южное.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – утверждают в пресс-центре ООС.

Напомним, что накануне оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе, в результате чего один военнослужащий был убит и еще трое – ранены.


Мы также писали, что во время второго тура президентских выборов на Донбассе поступило сообщение о минировании одного из избирательных участков.

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Тег Донбасс, война на востоке Украины , война в Украине, боевики Донбасса, потери ВСУ

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