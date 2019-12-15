Тяжелый день для ВСУ: стало известно о новых потерях на Донбассе

Российские вооруженные формирования и их боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня

/ Фото: AFP

Несмотря на заверения российского президента Владимира Путина и лидеров Германии и Франции на саммите "Нормандской четверки", боевики РФ продолжают систематические обстрелы позиций украинских войск на Донбассе.

Как сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, за минувшие сутки, 14 декабря, российские вооруженные формирования и контролируемые ими боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один из военнослужащих ООС погиб и еще двое были ранены.

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В частности, под обстрелы попали позиции украинских военных:

около Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра;

дважды возле Красногоровки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Песков – зафиксировано снайперский огонь;

неподалеку Павлополя – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Зайцево – из РПГ;

неподалеку Майского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

"С начала этих суток российские оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского. Потерь с нашей стороны нет", – уточнили в ООС.

Напомним, что сутками ранее, 13 декабря, боевики десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, из-за чего один военнослужащий получил боевую травму.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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