Тымчук: ФСБ затеяла новую игру по смене "власти" в ОРДО

ФСБ проводит комбинацию по усилению своего влияния на оккупированных территориях Донбасса

Сотрудник ФСБ. Фото: YouTube.

В оккупированных районах Донбасса сотрудники Федеральной службы безопасности России начали действия по отстранению от власти и подрыву влияния Владислава Суркова – бывшего "куратора" в администрации президента РФ Владимира Путина.

Среди тех, кто оказался под прицелом ФСБ, – и ставленник Суркова, так называемый "глава ДНР" Дмитрий Пушилин. Об этом в своем Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Параллельно с запуском информационной кампании относительно смены куратора "Л/ДНР" (Суркова на Бабича) и подачи Сурковым заявления об отставке в связи с (формулировки в ходе информкампании) "провалом его деятельности на украинском направлении" и "недовольством Путина" (в вариации – "в связи с тяжелой болезнью"), также проводится комплекс мероприятий в социально-экономической сфере", – говорится в сообщении.

По данным Тымчука, генерал-полковник ФСБ Беседа, который является главным куратором от этой российской спецслужбы на Донбассе, руководство "Внешторгсервиса" (формально принадлежит Курченко, но главные бенефициары – генерал-полковник ФСБ Чемезов и генерал-полковник ФСБ Беседа) не осуществляет или задерживает выплаты в "республиканский бюджет", чтобы создать его дефицит.

По мнению инициаторов комбинации, такие шаги уже будущим летом "приведут к социально-экономическим потрясениям (прекращение выплаты зарплат и соцвыплат, а также недофинансирование других социальных статей бюджета) и, соответственно, к критическому недовольству деятельностью Пушилина и его команды".

В свою очередь, это недовольство даст основания для их смещения и назначения людей, подконтрольных ФСБ.

"Ребята с Лубянки и их покровители из Кремля хотят получить не только полный экономический, но и политический контроль над временно оккупированными территориями, оттеснив других игроков (Главное разведывательное управление Вооруженных сил РФ)", – резюмировал Тымчук.

Как сообщалось, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что, по его мнению, ФСБ и ГРУ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия – страной-террористом.

Также мы писали о том, что СБУ сообщили о задержании российских диверсантов, готовивших покушения на украинских политиков. Была пресечена деятельность на территории Украины диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб РФ в составе 7 человек.

В 2017 году Международный суд ООН отказался признать достаточными доказательства Украины относительно финансирования Российской Федерацией терроризма из-за возможных негативных последствий такого решения, однако это не означает, что РФ перестала быть страной-агрессором для мира. В Киеве объясняли, почему суд ООН не признал Россию страной-террористом.

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