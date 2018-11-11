Тымчук рассказал о явке на псевдовыборах в "ЛДНР"

Информационные ресурсы оккупационных администраций в "ЛДНР" и российские СМИ гласят о небывалой явке избирателей на псевдовыборах в ОРДЛО, что не соответствует реальности. Об этом заявил на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, накануне "псевдовыборов" были проведены опросы относительно намерений избирателей идти на "голосование".

Так, согласно ресурсу "Наш Донецк" на "выборы" собирались идти лишь 16,81% от принявших участие в опросе, "Обо всем в Торезе" – 12,24%; "Выбор Донбасса" – 18,39%; "vk" – 16,45% (здесь проголосовало 2 300 человек).

"О какой "активности" и "высокой явке" бредят российские сенаторы и чиновники-коллаборанты – одному Богу и психиатрам ведомо", – подытожил Дмитрий Тымчук.

По его словам, боевики придумали несколько методов заманивания людей на "выборы". Кроме продажи дешевых овощей возле "избирательных участков", они "изобрели еще одно ноу-хау".

"В частности, пригоняемым пинками на "выборы" бюджетникам было приказано прийти на "голосование" исключительно с 14:00 до 15:00 (на этот же срок, к слову, "заряжали" и, например, учителя родителей своих учеников). Это необходимо для "картинки" в росСМИ – именно этот период "необычайной активности на избирательных участках" в "ЛДНР" и крутят сейчас по росТВ", - сообщил Тымчук.

Напомним, дончане рассказали о лжи и лицемерии боевиков перед "выборами".