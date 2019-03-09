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У боевиков из центра Донецка угнали установку "Град"

Сегодня, 03:05

Командиры оккупантов пообещали награду за новости об украденной установке

Установка "Град" в действии
Установка "Град" в действии. Фото: Facebook
У боевиков из центра Донецка угнали установку "Град" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2e1/28c/5c82e128c8755.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2e1/28c/5c82e128c8755.jpg Донбасс Командиры оккупантов пообещали награду за новости об украденной установке

В центре Донецка, оккупированного боевиками так называемой "ДНР", неизвестные угнали установку ракетной системы залпового огня "Град".

При этом в сети появилось объявление с обещанием вознаграждения за информацию о месте нахождения угнанной машины – главари оккупантов пообещали заплатить 15 тысяч гривен за данные о месте нахождения угнанной установки.

Напомним, недавно мы сообщали о том, как Вооруженные силы Украины мощным ударом уничтожили огневую точку боевиков "Прыщ". Оттуда враг постоянно совершал обстрелы позиций украинской армии и бойцы 30-й механизированной бригады решили наказать боевиков и ударили так, что от блиндажа разлетались бревна.

Также сообщалось, что на Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ. Российское командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню войск РФ

В свою очередь командующий ООС Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. По словам генерала, боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по позициям Объединенных сил.

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Тег Донецк, Донбасс, угон, боевики, град

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