У боевиков из центра Донецка угнали установку "Град"
Командиры оккупантов пообещали награду за новости об украденной установке
В центре Донецка, оккупированного боевиками так называемой "ДНР", неизвестные угнали установку ракетной системы залпового огня "Град".
При этом в сети появилось объявление с обещанием вознаграждения за информацию о месте нахождения угнанной машины – главари оккупантов пообещали заплатить 15 тысяч гривен за данные о месте нахождения угнанной установки.
Напомним, недавно мы сообщали о том, как Вооруженные силы Украины мощным ударом уничтожили огневую точку боевиков "Прыщ". Оттуда враг постоянно совершал обстрелы позиций украинской армии и бойцы 30-й механизированной бригады решили наказать боевиков и ударили так, что от блиндажа разлетались бревна.
Также сообщалось, что на Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ. Российское командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню войск РФ
В свою очередь командующий ООС Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. По словам генерала, боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по позициям Объединенных сил.
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