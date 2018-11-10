У боевиков на Донбассе сгорел пункт управления огнем, боеприпасы и гаубица

Сегодня, 10:29

Волонтеры рассказали, какой результат дают ответные действия бойцов ВСУ

Иллюстрация. Фото: Facebook/commod.mil.rus
Иллюстрация. Фото: Facebook/commod.mil.rus

На Донбассе у боевиков так называемой "ДНР" сгорел пункт управления огнем артиллерии вместе со складом боеприпасов и гаубицей Д-30. Об этом сообщили в волонтерском Facebook-сообществе "Повернись живим".

"Не так давно "каким-то чудом" у боевиков сгорел пункт управления артиллерией со складом боеприпасов и гаубицей Д-30", – говорится в сообщении.

Иллюстрацией к посту стало фото так называемого командира 9-го полка "ДНР" с позывным "Утес", который с задумчивым видом курит над упаковками "гемостопа" (медпрепарата, предназначенного для остановки кровотечения).

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"Это – убийца украинцев, боевик "Утес". Пока еще живой, но это вопрос времени. Сидит, "бедняга", ломает голову, что делать с очередной партией гуманитарной помощи в виде двух десятков пакетов "Гемостопа". Эти медпрепараты явно пригодятся его подчиненным, ведь адекватный ответ наших защитников – головная боль для командира террористов", – добавили волонтеры.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что 9 ноября в зоне операции Объединенных сил на Донбассе погибли два бойца Вооруженных сил Украины. Ответными действиями ВСУ были уничтожены двое боевиков, еще двое получили ранения.

А 8 ноября на Донбассе боевики устроили 14 обстрелов, в том числе четыре раза – из крупнокалиберного оружия. Тогда были ранены двое украинских военнослужащих

Сутками ранее, 7 ноября, боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Были ранены трое украинских военнослужащих. 

А 6 ноября боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Тогда ранения получил один украинский воин.
Донбасс, боеприпасы, боевики, артиллерия, гаубица

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"Сегодня"

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