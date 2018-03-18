У боевиков на Донбассе – танковое пополнение

Боевика на Донбассе продолжают нарушать правила перемирия, подгоняя тяжелое вооружение к линии отвода. При этом наблюдателей ОБСЕ, которые зафиксировали эти случаи, не допускают на объекты. Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ.

Так, наблюдатели зафиксировали 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи н. п. Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка).

Также 15 марта беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ зафиксировал 6 танков (три Т-64 и три Т-72), 2 самоходные гаубицы (2С1), а также 3 единицы буксируемой артиллерии (Д-20, 152 мм) у н. п. Новоселовка (37 км северо-восточнее Донецка).

"Миссия отметила наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведено, поскольку условия его хранения не соответствуют критериям. В неподконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода наблюдатели зафиксировали 6 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм) и 5 самоходных гаубиц (2С1). Члены команды СММ также отметили, что там до сих пор не хватает 13 самоходных гаубиц (2С1), 2 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) и 1 буксируемой гаубицы (2А65). Вооруженные члены так называемой "ДНР" не позволили наблюдателям войти в места хранения отведенного тяжкого вооружение", – говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Наблюдатели отметили, что как минимум четыре раза вооруженные боевики не позволили им провести свою работу. Член так называемой "ДНР" не пропустил патруль СММ на объект, расположенный в н. п. Амвросиевка (неподконтрольный правительству, 56 км к юго-востоку от Донецка).

На пункте пропуска на границе вблизи Изварино член так называемой "ЛНР" приказал патрулю Миссии покинуть этот район.

Вооруженный член так называемой "ДНР" на блокпосту, расположенном в 600 метрах к западу от р. п. Верхньоширокивське (быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), не позволил патрулю СММ проехать через этот блокпост, объяснив это тем, что наблюдателям опасно ехать дальше.

Напомним, боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе.

Напомним, с 5 марта на Донбассе было объявлено перемирие, однако боевики нарушили его в тот же день, а также регулярно нарушали и в последующие дни, за исключением редких моментом режима тишины.

В свою очередь, глава наблюдателей ОБСЕ Александр Хуг заявлял, что после объявления о прекращении огня уровень насилия на линии столкновений снизился на 82%.