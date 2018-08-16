У боевиков нехватка бойцов, люди бегут от "мобилизации" – Грымчак

Руководство так называемых 1-го и 2-го "армейских корпусов" из России до уровня роты, а в некоторых городах – уже до взвода

Все командование боевиков на Донбассе состоит из россиян. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает "Апостроф".

"Руководство так называемых 1-го и 2-го "армейских корпусов" из России до уровня роты, а в некоторых городах – уже до взвода. Трудно посчитать, сколько там наших людей. Единственное, что могу сказать: уже нет значительной части из тех, кто пошел туда в 2014-м. Это мои субъективные оценки, потому что иногда общаюсь с той территорией. Впечатление такое, что алкоголики и наркоманы исчезли. Что значит исчезли? Их нет уже – они ушли одними из первых, и их уже где-то похоронили", – сказал он.

По словам Грымчака, сегодня на Донбассе существуют проблемы с укомплектованием, поэтому боевики все время пытаются организовать мобилизацию, призыв.

"Это одна из причин того, что большое количество людей выезжают – пробуют вывезти детей, чтобы те не попали на войну. Процентное соотношение я не назову, возможно, все же больше наших, но ненамного", – сказал он.

Ранее Грымчак рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса.