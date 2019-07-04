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У боевиков новые потери: в ВСУ показали ликвидированных предателей Украины

4 июля, 10:05

Любители "русского мира" из Горловки и Шахтерска больше не побеспокоят воинов ООС на передовой

Фото: Минобороны РФ

Противник на Донбассе продолжает нести потери. На этот раз на фронте ликвидированы два предателя Украины. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, 1 июля бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики и наемники) пополнил Павел Иващенко из Шахтерска.

Также 30 июня был ликвидирован Сергей Тупиков с позывным "палестинец" из Горловки.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Анатолий Штефан назвал потери боевиков за июнь. Противник пополнял бесславную "бригаду-200" не только от пуль воинов ВСУ, но и "самоликвидировался" (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид).

В свою очередь в штабе Объединенных сил сообщали, что вчера, 3 июля, пророссийские боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ, из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий пятеро бойцов ВСУ были ранены.

Смотрите также видео, как ВСУ разнесли два "гнезда" боевиков, ударив по их позициям противотанковыми ракетами:


Видео: Facebook

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Тег Донбасс, штирлиц, боевики, потери

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