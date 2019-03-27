У боевиков растет количество небоевых потерь и дезертиров – разведка
Командование устроило кадровую чистку и сокращает сержантов, отправляя их на передовую
Оккупационное командование в связи с проблемами комплектации войск начало переводить боевиков из тыла на передовую путем сокращения должностей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что причиной некомплекта войск на передовой является рост небоевых потерь и дезертирство. Поэтому командование противника решила пойти на радикальные меры.
"В связи с этим, в штабных и тыловых подразделениях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" ускоренно проводятся организационно-штатные мероприятия по уменьшению количества должностей сержантов и рядовых. При этом военнослужащие, должности которых подпадают под сокращение, принудительно будут отправляться на передовую до окончания сроков службы по контракту. Это приводит к росту недовольства рядового состава действиями российского командования, в т.ч. в передовых подразделениях, из-за увеличения сроков до очередных ротаций и потерю перспективы замениться для прохождения в дальнейшем службы в тыловых подразделениях", – сообщает разведка.
Как сообщалось, оккупационное командование в "Л/ДНР" бросает мирных жителей на окопы. Оккупанты не только завлекают людей брать оружие, но теперь и лопаты – мирных жителей привлекут к "каторжным работам". Даже боевикам преподнесли "сюрприз" с выплатами "боевых".
В то же время боевики ради пополнения своих рядов вербуют в войско приезжих в "Л/ДНР". Оккупанты через шантаж и обещания пытаются привлечь на "контракт" новобранцев – как украинцев, так и иностранцев.
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