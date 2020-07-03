У боевиков рванул миномет, есть погибшие и раненые

На Донбассе боевики усиливают обстрелы, но периодически и сами от этого страдают. На днях на Луганском направлении у оккупантов взорвался миномет – три человека погибли и двое получили ранения.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

"По уточненным данным разведки, в последние дни июня, в районе населенного пункта Желобок, что на временно оккупированной территории Луганской области, погибли трое и получили ранения двое сотрудников батальона "патрульной службы" так называемого "МВД ЛНР", – сообщили в ООС.

Военные отметили, что инцидент произошел в ходе занятий по боевой подготовке во время выполнения практических упражнения по стрельбе. Отмечается, что тренировались они обстреливать позиции украинской армии.

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"Вследствие грубого нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабой обученности личного состава расчет одного из минометов калибра 82 мм совершил двойное заряжание, в результате чего произошел разрыв миномета и гибель и травмирование боевиков", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", в ООС рассказывали о больших потерях боевиков за июнь. В прошлом месяце украинские военные хорошо потрепали оккупантов – и живую силу, и технику. Более того, в тылу у противника тоже беда – процветает дезертирство, "дедовщина", друг друга избивают и режут.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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