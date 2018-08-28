У боевиков снова беда: в "ДНР" подтвердили потери после атаки ВСУ с беспилотника

Недавняя бомбардировка ВСУ с беспилотника по противнику под Авдеевкой оказалась довольно успешно – два боевика погибли и еще двое попали в больницу. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Все же какой этот "Штирлиц" коварный. Сбросил две бомбочки с беспилотника, выложил видео и вот как чудо."Дырляндия" о своих потерях не соврала как всегда: два ДМБ (дембеля, убитых боевика – ред.) подписали контракт со "славной 200-й бригадой", а два в больнице рассуждают о своем выборе", – написал Штефан.

В одном из интернет-"СМИ" боевиков в т.н. "минобороны ДНР" подтвердили, что в районе Макеевки украинские военные действительно уничтожили пару "воинов".

Напомним, на днях "Штирлиц" опубликовал два видео, как украинские военные с беспилотника разбомбили блиндаж и грузовик боевиков, сбросив бомбочки точно на них. Тогда о потерях врага ничего не сообщалось.

Как сообщалось, офицер ВСУ показал фото двух "самоликвидировавшихся" на Донбассе боевиков. Ряды боевиков продолжают редеть, и еще два "воина" больше не доставят проблем украинским военным. Отмечалось, что это была "ответка" ВСУ боевикам за обстрелы.

В то же время 26 августа на фронте было горячо – за сутки ВСУ потеряли девять человек, боевики – 10. Украинские военные дали хорошую "ответку" врагу, однако и сами понесли потери, причем не только из-за атак противника.