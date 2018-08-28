У боевиков снова беда: в "ДНР" подтвердили потери после атаки ВСУ с беспилотника

Сегодня, 05:10

Украинские военные ответным огнем жестко наказали боевиков за обстрелы

Боевики несут потери. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Боевики несут потери. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Недавняя бомбардировка ВСУ с беспилотника по противнику под Авдеевкой оказалась довольно успешно – два боевика погибли и еще двое попали в больницу. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Все же какой этот "Штирлиц" коварный. Сбросил две бомбочки с беспилотника, выложил видео и вот как чудо."Дырляндия" о своих потерях не соврала как всегда: два ДМБ (дембеля, убитых боевика – ред.) подписали контракт со "славной 200-й бригадой", а два в больнице рассуждают о своем выборе", – написал Штефан.

gg_05

В одном из интернет-"СМИ" боевиков в т.н. "минобороны ДНР" подтвердили, что в районе Макеевки украинские военные действительно уничтожили пару "воинов".

40038096_850994805290422_4223533541666848768_n

Напомним, на днях "Штирлиц" опубликовал два видео, как украинские военные с беспилотника разбомбили блиндаж и грузовик боевиков, сбросив бомбочки точно на них. Тогда о потерях врага ничего не сообщалось.

Как сообщалось, офицер ВСУ показал фото двух "самоликвидировавшихся" на Донбассе боевиков. Ряды боевиков продолжают редеть, и еще два "воина" больше не доставят проблем украинским военным. Отмечалось, что это была "ответка" ВСУ боевикам за обстрелы.

В то же время 26 августа на фронте было горячо – за сутки ВСУ потеряли девять человек, боевики – 10. Украинские военные дали хорошую "ответку" врагу, однако и сами понесли потери, причем не только из-за атак противника.
Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики, беспилотник, потери

Вы сейчас просматриваете новость "У боевиков снова беда: в "ДНР" подтвердили потери после атаки ВСУ с беспилотника". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Российские военные никого не подпускали к поезду. Фото: mil.ru

В Иловайск зашел "загадочный" эшелон, который охраняла сотня автоматчиков – волонтер

Вчера, 11:43

Российские оккупанты привезли в военном эшелоне явно не гуманитарную помощь

Украина

После боев в Иловайске (2014 год). Фото: архив

Иловайск стратегического значения не имел: Муженко рассказал о наступлении ВСУ летом 2014 года

Вчера, 11:15

Начальник Генштаба объяснил, чем важен был для Украины Иловайск в противостоянии с боевиками
Загрузка...

Украина

Владимир Путин. Фото: AFP

Старый план Путина по Украине не умер: вице-адмирал рассказал о новой угрозе

Вчера, 09:23

Сергей Гайдук объяснил, зачем России народные волнения на Донбассе

Донбасс

Боевики несут потери. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

"Маугли" и "Хруст" больше не потревожат ВСУ: офицер показал фото уничтоженных боевиков

26 Августа, 06:49

Ряды противника на фронте продолжают редеть, что приближает Украину к победе
Загрузка...