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У боевиков взорвались две САУ: фото сгоревшей техники

8 октября, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В сети уже смеются с оккупантов, что меньше надо играть с огнем

Российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают нести потери даже во время режима тишины. На одной из позиций взорвались две артиллерийские установки.

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Об этом сообщил в Facebook волонтер Роман Доник.

По его словам, беспилотник украинских военных обнаружил еще дымящиеся остатки САУ (самоходной артиллерийской установки) российских наемников на одной из передовых позиций.

"У обеих САУ сдетонировал БК (боекомплект). Наверное, со спичками игры плохо закончились. Но об этом я когда-то расскажу отдельно", – написал Доник и показал фото.

На фото видно, как в двух капонирах дотла сгорела техника боевиков.

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Фото: facebook.com/skitalec

Фото: facebook.com/skitalec

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Пользователям уже успели "потроллить" оккупантов: "Минздрав же предупреждал", "Красиво же", "Какое небрежное обращение со спичками".

А тем временем на фронте снова неспокойно, несмотря на перемирие. вблизи населенного пункта Зайцево противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета, а неподалеку Водяного стрелял из стрелкового оружия. А вот в тылу Россия привела боевиков в полную боеготовность.

Также продолжает пылать Луганская область из-за лесных пожаров, в которых подозревают боевиков. На днях появилось видео, как противник поджигает сухую траву, провоцируя пожар:

Видео: facebook.com/backandalive
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Донбасс боевики артиллерия военная техника САУ Роман Доник

Источник: Сегодня

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