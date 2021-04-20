У боевиков за неделю потери больше 20 человек: что происходит в "Л/ДНР"

Украинские военные даже не приложили к этому руку – противник хорошо научился самоликвидироваться

Боевики на Донбассе только за прошлую неделю понесли потери более 20 человек убитыми и ранеными. А для пополнения своих подразделений снова пытаются вербовать местное население. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Так, с 20 апреля российское командование усиливает меры по "призыву" местного населения на "военную службу" в соединения и части "первого и второго армейских корпусов". Т.н. военкоматы оккупантов должны в течение десяти дней уточнить списки и наличие лиц, которых будут призывать принудительно.

Также отмечается постоянное увеличение небоевых потерь среди личного состава в подразделениях противника. На прошлой неделе количество таких потерь составило: безвозвратных – 7 боевиков, санитарных – 16.

В свою очередь российские пропагандисты продолжают сеять фейки, в которых пытаются переложить ответственность за гибель боевиков на украинских военных.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях на Донбассе боевик стрелял в 15-летнюю девочку, а потом попытался скрыться на подконтрольную Украине территорию – но не получилось.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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