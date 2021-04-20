Українська
$ 28,01
33,71
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

У боевиков за неделю потери больше 20 человек: что происходит в "Л/ДНР"

20 апреля, 14:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинские военные даже не приложили к этому руку – противник хорошо научился самоликвидироваться

Боевики на Донбассе только за прошлую неделю понесли потери более 20 человек убитыми и ранеными. А для пополнения своих подразделений снова пытаются вербовать местное население. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Реклама

Так, с 20 апреля российское командование усиливает меры по "призыву" местного населения на "военную службу" в соединения и части "первого и второго армейских корпусов". Т.н. военкоматы оккупантов должны в течение десяти дней уточнить списки и наличие лиц, которых будут призывать принудительно.

Также отмечается постоянное увеличение небоевых потерь среди личного состава в подразделениях противника. На прошлой неделе количество таких потерь составило: безвозвратных – 7 боевиков, санитарных – 16.

В тренде
На Донбассе боевик стрелял в 15-летнюю девочку: запись разговора оккупантов

В свою очередь российские пропагандисты продолжают сеять фейки, в которых пытаются переложить ответственность за гибель боевиков на украинских военных.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях на Донбассе боевик стрелял в 15-летнюю девочку, а потом попытался скрыться на подконтрольную Украине территорию – но не получилось.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс разведка потери боевиков

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Горячее лето 2014-го: краткая история АТО в семи постах на Facebook
Горячее лето 2014-го: краткая история АТО в семи постах на FacebookВласть
РФ готовится напасть на Украину? Самые вероятные сценарии и цена вторжения (видео)
РФ готовится напасть на Украину? Самые вероятные сценарии и цена вторжения (видео)Россия
Россия подтвердила стягивание
Россия подтвердила стягивание "Искандеров" к границе с УкраинойРоссия
Путин может пойти в наступление, решив, что хуже уже не будет – экс-премьер Швеции
Путин может пойти в наступление, решив, что хуже уже не будет – экс-премьер ШвецииРоссия
Зачем Путин подтянул войска к Украине: в ОПУ назвали причину
Зачем Путин подтянул войска к Украине: в ОПУ назвали причинуВласть
Встретил любимую на фронте: что известно о погибших военных из Буковины
Встретил любимую на фронте: что известно о погибших военных из БуковиныЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять